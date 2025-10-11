Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid.

Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid. José Ramón Ladra

Federico Trillo

Expresidente del Congreso y exministro de Defensa
«Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»

Con su 'Memorias de anteayer' en las librerías, aboga por entenderse con Vox ante unas elecciones «a vida o muerte» y le urge a no «petardear» al PP

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Federico Trillo (Cartagena, 73 años) está en forma. Tanto como para haber escrito 'Memorias de anteayer', un relato desde las entrañas, políticas y sentimentales, de ... cómo Manuel Fraga refundó el centroderecha español tras la Transición y cómo José María Aznar, con el que él presidió el Congreso y fue ministro de Defensa, lo aglutinó bajo el paraguas del PP de las mayorías amplias. Añorante del bipartidismo y tan libre como para fiscalizar a los suyos, en la biografía de Trillo aún resuena con humor aquel «Manda huevos» que aireó un micro abierto en una enrevesada votación presupuestaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  3. 3 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  4. 4 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  5. 5

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  6. 6 Virus del Nilo: Salud declara «área en alerta» el barrio malagueño El Tarajal
  7. 7 Siete planes otoñales para este puente del Pilar sin salir de Málaga
  8. 8 Detienen a un hombre por escupir a la imagen de Cristo en una iglesia de Fuengirola
  9. 9 La ONCE deja 350.000 euros en el Paseo Marítimo Antonio Banderas de Málaga
  10. 10 La hamburguesería Five Guys ultima su apertura en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»