Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo (izq.) y Santiago Abascal conversan en el Congreso. EFE

El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral

El bloqueo de los voxistas a las Cuentas en Aragón y Extremadura puede forzar una convocatoria múltiple con Castilla y León y Andalucía

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Sevilla, marzo de 2015. Santiago Abascal subido a un banco con un megáfono intenta realizar su primer mitin en unas elecciones autonómicas sin público congregado ... a su alrededor. «Quieren más a las mascotas que a nosotros», llegó a decir después de aquellos comicios el líder de Vox al ver que su formación había sacado casi la mitad de votos que el PACMA (18.017 sufragios frente a 31.735). Diez años después, el partido ultraderechista es la tercera fuerza en el Congreso con 33 diputados y crece en todos los sondeos achicando el espacio electoral del PP e incluso amenazando la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, a menos de ocho meses para las elecciones –la última encuesta de 4DB para Prisa daba a los voxistas ganadores en esta comunidad en voto directo, para incredulidad de Génova–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  7. 7 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  8. 8 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  9. 9 Alerta sanitaria por la presencia de fragmentos metálicos en un confit de foie
  10. 10 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral

El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral