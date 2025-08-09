«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que «el tufo racista» de la moción aprobada por el PP en el ayuntamiento de ... Jumilla es «ejemplo más» de que, «lejos de acercar al Partido Popular al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha». «Ha dicho abiertamente que quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder. Le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo, la xenofobia y la islamofobia».

Para la dirigente socialista, «desde el PSOE le decimos a Feijóo que o se está con la convivencia o se está con la confrontación, o se está con la defensa de los derechos y de las libertades o se está con los discursos racistas de señalamiento y de odio».

Mínguez ha añadido que los socialistas «lucharemos contra las campañas de odio. Tenemos una herramienta contra esos discursos que es la Constitución». Y ha advertido de que desde el PP «se está blanqueando en toda la geografía ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos».