La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

Begoña Gómez se volverá a ahorrar el paseíllo en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. El Decanato de esta sede ha autorizado la ... petición de los servicios de seguridad de Moncloa para que este sábado la mujer de Pedro Sánchez pueda entrar por el garaje para acceder al despacho del juez Juan Carlos Peinado. Allí, a las 18 horas, el instructor le va notificar oficialmente su intención, ya anunciada el miércoles, de que, llegado el caso, sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

Se trata del delito que el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid investiga en la pieza separada que abrió el pasado marzo por el supuesto uso de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, para las gestiones del día a día de su ya desparecida Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La magistrada juez decana de los Juzgados admite la solicitud de un trato preferencial a Gómez porque dice que aprecia «riesgo contra la integridad física de la esposa del presidente», tal y como había alegado en un informe María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. Según Marcos, «existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada».

El Decanato especifica que solo tendrá el privilegio de entrar por el garaje la imputada, no su «asistencia letrada», que «deberá acceder por el acceso general para profesionales, en los términos que se establezcan por el personal de seguridad de la sede judicial».

Álvarez y Martín

También tendrán que hacer el paseíllo los otros dos imputados en esta pieza separada: la propia Álvarez (quien actualmente sigue ostentando el cargo de directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno) y el actual delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, quien ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia cuando Álvarez empezó a trabajar para Gómez en 2018.

La de este sábado será la quinta visita de Gómez a Plaza de Castilla desde que abril de 2024 el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid abriera diligencias previa contra ella. En todas las anteriores ocasiones (dos viajes a esta sede en julio de 2024, un tercero en diciembre del pasado año y el último este mismo mes de septiembre) el Decanato aceptó que la imputada accediera al edificio por el garaje, ahorrándose así la nube de curiosos, periodistas y manifestantes en los alrededores de la sede judicial.