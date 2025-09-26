Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Protestas ante los juzgados de Plaza de Castilla en una anterior cita de Gómez Europa Press

La justicia autoriza a Begoña Gómez a volver a entrar por el garaje ante el «ambiente hostil»

Será la quinta ocasión en que la mujer de Sánchez evitará el paseíllo en Plaza de Castilla

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:26

Begoña Gómez se volverá a ahorrar el paseíllo en los Juzgado de Plaza de Castilla, en Madrid. El Decanato de esta sede ha autorizado la ... petición de los servicios de seguridad de Moncloa para que este sábado la mujer de Pedro Sánchez pueda entrar por el garaje para acceder al despacho del juez Juan Carlos Peinado. Allí, a las 18 horas, el instructor le va notificar oficialmente su intención, ya anunciada el miércoles, de que, llegado el caso, sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

