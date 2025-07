Junts exige al PP una reunión Feijóo-Puigdemont en Waterloo si quiere abordar la moción de censura

Si el PP quiere abordar con Junts un posible apoyo a una eventual moción de censura para descabalgar a Pedro Sánchez, de la presidencia ... del Gobierno deberá viajar a Waterloo y reunirse con Carles Puigdemont. Horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya encargado a Miguel Tellado que explore con los grupos parlamentarios la posibilidad de impulsar una moción contra Sánchez, los postconvergentes no han cerrado la puerta del todo, pero han situado el nivel de exigencia a la par que al PSOE.

«No seremos menos exigentes con el PP que con el PSOE», según fuentes postconvergentes, como respuesta a Tellado. «En el PP ya saben cuáles son los mecanismos de Junts para tener conversaciones de esta índole de partido a partido», han apuntado desde la formación independentista. En Junts señalan que el PP sabe con quién tiene que hablar: Puigdemont y Turull, que son quienes «representan y dirigen el partido», y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Respecto al emplazamiento, Junts exige una reunión fuera de España, «por razones sobradamente conocidas».

El PP sondeó un posible apoyo de Junts a su eventual investidura en agosto de 2023, antes de la elección de Sánchez. Hubo encuentros en Barcelona entre dirigentes junteros y populares. No hubo acercamiento, Junts acabó invistiendo a Sánchez, no obstante, los postconvergentes y los populares han coincidido en no pocas votaciones en el Congreso durante la legislatura española. En ERC, en cambio, descartan por completo apoyar una moción impulsada por el PP.