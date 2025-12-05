Junts entra ya en el cuerpo a cuerpo contra Orriols: «Es xenófoba y racista»

Ha tardado, pero finalmente Junts ha entrado en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana y su líder Sílvia Orriols. El jefe de filas postconvergente ... en el Parlamento catalán, Salvador Vergès, ha calificado este viernes a Orriols y a la cúpula de su partido como «claramente xenófobos y racistas». Junts llevaba tiempo mordiéndose la lengua a la hora de atacar a la formación de la extrema derecha secesionista. Pero tras cerrar este pasado jueves un acuerdo en el Congreso con el PP y el PSOE para endurecer las penas contra los multirreincidentes, los de Puigdemont han pasado a la ofensiva contra Aliança Catalana, que le pisa los talones en las encuestas.

En el último barómetro del CEO (CIS catalán), Junts y Aliança Catalana empataban en la tercera posición, con 19-20 escaños cada uno. El sondeo, publicado hace dos semanas, vaticinaba una caída de quince diputados a los junteros y un crecimiento multiplicado por diez para los de Orriols. Hay encuestas que incluso prevén ya que Aliança supera a Junts y a ERC.

Hasta la fecha, los postconvergentes habían evitado confrontar directamente con Orriols. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, o el líder de ERC, Oriol Junqueras, en cambio no eluden los ataques a la extrema derecha soberanista. Illa acusó directamente a Orriols de racista. «Cataluña no es racista, usted sí», le espetó. También le dice en cada sesión de control al Govern en el Parlament que su proyecto «fracasará». Junqueras, mientras, asegura que Aliança es un invento del CNI para destruir el independentismo.

Junts no había entrado aún en el mano a mano. El secretario general juntero, Jordi Turull, afirmó días atrás que la formación no daría «volantazos» como consecuencia del auge de la extrema derecha. Junts apuesta por dar la batalla en los debates que resultan incómodos para las formaciones clásicas y en los que la extrema derecha encuentra un campo abonado al crecimiento. Los de Puigdemont llevan tiempo poniendo el acento en temas como la multirreincidencia, la ocupación o la inmigración, cuestiones en las que se propone hacer valer su posición decisiva en el Congreso. La reforma del Código Penal contra la multirreincidencia podría ver la luz en febrero. Para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat, Junts necesita el visto bueno de Podemos, que bloquea la iniciativa en el Parlamento español. Los junteros confían en la ventana que se ha abierto con el Gobierno, después de que Pedro Sánchez entonara el mea culpa y reconociera los incumplimientos, para sacar adelante el traspaso en inmigración.

Vergès, de momento, ha empezado este viernes a virar la estrategia respecto al partido ultra y ha elevado el tono. El portavoz juntero ha descartado además pactar con Aliança en la Cámara catalana, toda vez que considera que «esta gente tiene actitudes que contravienen totalmente el humanismo del catalanismo político», según ha dicho en Catalunya Ràdio. Sílvia Orriols, en una intervención en la Cámara catalana, se jactó este jueves de que una «mujer, humilde e hija de un agricultor» ha provocado un seísmo en la política catalana. «Eso os da miedo», les retó.