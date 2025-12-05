Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
Silvia Orriols. Efe

Junts entra ya en el cuerpo a cuerpo contra Orriols: «Es xenófoba y racista»

Aliança Catalana crece en las encuestas y podría empatar con los de Puigdemont

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:02

Comenta

Ha tardado, pero finalmente Junts ha entrado en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana y su líder Sílvia Orriols. El jefe de filas postconvergente ... en el Parlamento catalán, Salvador Vergès, ha calificado este viernes a Orriols y a la cúpula de su partido como «claramente xenófobos y racistas». Junts llevaba tiempo mordiéndose la lengua a la hora de atacar a la formación de la extrema derecha secesionista. Pero tras cerrar este pasado jueves un acuerdo en el Congreso con el PP y el PSOE para endurecer las penas contra los multirreincidentes, los de Puigdemont han pasado a la ofensiva contra Aliança Catalana, que le pisa los talones en las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  6. 6 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos
  9. 9 Segundo tiroteo en Marbella en 24 horas: disparan a un joven de 26 años en la tibia
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junts entra ya en el cuerpo a cuerpo contra Orriols: «Es xenófoba y racista»

Junts entra ya en el cuerpo a cuerpo contra Orriols: «Es xenófoba y racista»