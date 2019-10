La acusación asegura que el yerno de la viuda del expresidente de la CAM la despreciaba y temía Miguel López, a su llegada este martes a la Audiencia Provincial de Alicante. / EFE El letrado, hijo mayor de la víctima muerta tiros en Alicante en 2016, aseguró ante el jurado que no buscan venganza sino que quieren que el asesinato no quede impune EFE Alicante Martes, 15 octubre 2019, 13:47

La acusación particular por el crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ha afirmado que el único procesado en esta causa y yerno de la víctima, Miguel López, «despreciaba y temía» a su suegra. Durante la segunda sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Alicante el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que su abogado ha alegado como motivo que tiene «un estado psicológico frágil».

La víctima del crimen, María del Carmen Martínez, murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López. Vicente Jesús Sala Martínez, el hijo mayor de la víctima, ejerce la acusación particular en este juicio en el que el acusado se enfrenta a una pena de más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

En sus alegaciones provisionales, la acusación particular ha remarcado que el hijo mayor de la víctima no actúa por venganza y ha renunciado a cualquier indemnización. «No quiere venganza», solo quiere que el asesinato no quede impune y pide la misma pena de cárcel que la solicitada por el fiscal, añaden.

Según la acusación particular, el procesado usó supuestamente una pistola de la que no tenía permiso para acabar con la vida de su suegra y elaboró un plan para ello en el lavadero del concesionario: «La mató porque la despreciaba y la temía». «La vida de mucho lujo de la que disfrutaba» el acusado «dependía de las decisiones de su suegra», quien tenía «el 70% de los derechos de voto de las acciones en las sociedades», por lo que la mató para evitar que tomará decisiones que le pudieran perjudicar, ha indicado.

Móvil del crimen

La Policía sostuvo desde el principio que Miguel López habría resuelto matar a su suegra para impedir que ésta llevara a cabo ciertos cambios en la titularidad de las empresas familiares en favor de su único hijo varón, Vicente Sala Martínez, y en detrimento de sus otras tres hijas.

Por su parte, en sus alegaciones provisionales, la defensa ha reiterado que Miguel López no es el autor del crimen y ha asegurado que «no« se ha localizado ni el arma homicida, ni al autor material del crimen. También ha destacado que «los hechos corroboran que Miguel no disparó a Mari Carmen», y ha remarcado que su patrimonio personal era «desahogado» y tenía separación de bienes con respecto a su mujer.

En otro momento de su intervención, el representante legal del acusado ha resaltado que hay más de una veintena de diligencias de investigación que corroboran que «Miguel es inocente» y ha detallado que, según los análisis, el ADN hallado en la mano de la víctima no corresponde al del acusado, ni tampoco el encontrado en un casquillo de bala, entre otras pruebas. Asimismo, el defensor ha expuesto que la mujer y los dos hijos del acusado se han acogido a la dispensa de no declarar en el juicio y solicitan que se les exima incluso de acudir a la vista oral por razones humanitarias (la mujer está medicada).

Durante la sesión del lunes, el fiscal presentó al jurado sus alegaciones provisionales, en las que afirmó su convencimiento de que el yerno acusado «es autor de este horrible crimen» en un caso en el que indicó que María del Carmen Martínez y su primogénito, Vicente Jesús, formaban un bloque dentro de la familia enemistada con el que integraban las otras tres hijas del expresidente de la CAM, sus respectivos maridos y sus hijos por el control de las empresas.