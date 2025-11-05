La jueza de la dana cita a declarar al núcleo duro de Mazón y al dueño del Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE ... y Ciudadanos, recibir declaración como testigos al síndic del PP y a la cúpula de Presidencia. Se trata del Secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, el Director general de Comunicación y Promoción Institucional, la Directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

De igual modo, cita al dueño del restaurante El Ventorro donde comió el presidente de la Generalitat con una periodista el 29 de octubre de 2024. La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada «al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024».

La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados.

No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada como testigo el pasado lunes.