Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado

Puente se queja de que la cámara deje en manos de una hipotética orden de prisión la suspensión de un parlamentario contra el que pesan «consistentes indicios» de «graves delitos»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:07

Comenta

El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado».

Puente se queja de que la cámara ... deje en manos de una hipotética orden de prisión la suspensión de un parlamentario contra el que pesan «consistentes indicios» de «graves delitos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  4. 4

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  8. 8 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  9. 9 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  10. 10 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado

El juez pide al Congreso una «reflexión» sobre el «estupor» que supone que Ábalos siga siendo diputado