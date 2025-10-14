Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista para la cadena Ser este lunes.

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

El presidente del Gobierno sostiene que él mismo ha podido liquidar gastos por esa vía pero insiste en que no hay «ningún indicio» que apunte a una «supuesta financiación irregular»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Lo habían hecho la portavoz del Gobierno y la del PSOE, pero hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha defendido que pagar ... gastos en efectivo a trabajadores o dirigentes de un partido es algo perfectamente normal. que se realiza en todo tipo de instituciones y de empresas. «Lo importante es que sea legal, si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y, en este caso, es así -ha esgrimido- No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  10. 10

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»