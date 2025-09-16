Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor de Aldama acude al Tribunal Supremo a declarar escoltado por Dani 'Desokupa'. EFE

El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', que sigue sin revelar su botín oculto en el extranjero por el fraude de hidrocarburos, quería desplazarse a Estados Unidos del 24 al 27 de septiembre por una cita laboral con el Inter de Miami

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48

El enésimo intento del empresario Víctor de Aldama, en libertad con medidas cautelares, de abandonar del país por motivos laborales o de ocio ha vuelto ... a resultar infructuoso. El presunto «conseguidor» del 'caso Koldo', cuyo acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción permitió su excarcelación por un millonario fraude de IVA con hidrocarburos, reclamó al juez del Tribunal Supremo permiso para desplazarse a Miami entre el 24 y el 27 de septiembre próximo por motivos laborales. Pero la respuesta del instructor Leopoldo Puente, conocida este martes, ha vuelto a ser la misma: no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  9. 9 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía
  10. 10 La aparición de un altar del siglo III en la cripta del Sagrario apunta a un templo de época romana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi

El juez niega a Aldama viajar a Miami para reunirse con un directivo del equipo de Messi