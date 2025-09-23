Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muñeco apaleado de Pedro Sánchez junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juzgado cita a los investigados el próximo 9 de octubre por presuntas amenazas tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reabrir la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:24

Un juez de Madrid ha citado como investigados el próximo 9 de octubre a los seis denunciados por la Policía como presuntos autores del apaleamiento ... de un muñeco que simulaba ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una concentración ultra en las proximidades de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  3. 3 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  4. 4

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  5. 5

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  6. 6 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  7. 7

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  10. 10 El campeonato de hamburguesas «más bestia» llega a Alhaurín de la Torre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz