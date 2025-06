El jefe de Aemet desvela que Bernabé quería confinar Valencia la tarde de la dana

Héctor Esteban, A. Rallo y Álex Serrano López Valencia Martes, 3 de junio 2025, 21:01 Comenta Compartir

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, trató de tomar el mando la tarde de la dana en el Cecopi. Según ... un escrito remitido al juzgado por el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología, José Ángel Núñez, la delegada propuso una orden de confinamiento a las 19.28 horas, con la mayoría de l'Horta Sud ya inundada. «Recuerdo que dijo que iba a poner a los asesores jurídicos (o algo así) de la Delegación a redactar la orden y recuerdo también que dijo algo así como 'si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?'», indica Núñez. La frase textual transcrita por el jefe de Climatología no tiene los interrogantes, pero si Bernabé está pensando en confinar a la gente, no tiene sentido que no lo vaya a hacer si lo hicieron por el virus. Núñez añade que no sabe qué pasó, «pero el tema del confinamiento ya no recuerdo que se hablase más ese día».

De hecho, según los mensajes intercambiados con Jorge Tamayo, delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, dos minutos después Núñez indica: «Van a indicar que se refugien en partes altas ante la dificultad de evacuar». Habla, además, de que no localizan a los alcaldes de Real y Montroi, localidades sobre las que planeó una evacuación total. Lo que describe Núñez es un Cecopi superado por las circunstancias, sin saber qué hacer, y centrado únicamente en Forata, sin saber lo que les venía encima por los barrancos que bajan de Chiva y Turís, donde el cielo se había abierto hacía horas. El testimonio, además, es importante porque la juez ha mantenido hasta la fecha que la Generalitat, en concreto la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, era la que estaba al mando de la emergencia. De hecho, todos los autos recogen que las competencias en materia de Protección Civil corresponden a la Generalitat. Ahora, estos recuerdos de Núñez, que ha expresado en un documento que ha entregado a la jueza, muestran que la delegada sí tuvo una actitud activa en la gestión de la emergencia. Ella siempre ha defendido que su labor era la de coordinar las agencias dependientes del Gobierno y ponerlas al servicio de la Administración autonómica. La documentación remitida por Núñez tras su declaración permite trazar un relato de lo ocurrido aquella tarde en el Cecopi. Y es un relato que no deja en buen lugar a casi nadie. Su primera intervención ocurre a las 17.43 horas, aunque lo normal es que en caso de alerta hidrológica el representante de Aemet hable el primero. «He contado la situación, con lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de Valencia», dice a Tamayo. Este le pregunta si ha «asustado» a los miembros del Cecopi. «No, porque para ellos su preocupación está en la zona del embalse de Forata», desvela Núñez. Él mismo reconoce que no se enteraba de lo que estaba ocurriendo fuera. La situación parece ser generalizada, porque a las 19.20 horas, hablando de Forata, dice «van a enviar mensajes masivos a la población aguas abajo». A las 19.28 horas, añade «el Júcar está subiendo mucho de caudal, están en máximos históricos en Huerto de Mulet, en Algemesí». Pero es que a las 19.38 horas, según su relato, le llega un vídeo de Jorge Tamayo en el que se ve el hundimiento de un puente en Picanya. Es una de las imágenes icónicas de la dana. Núñez apostilla: «La verdad es que yo estaba tan concentrado en la reunión en hacer bien mi papel que no me enteraba de lo que estaba pasando fuera». A las 19.45 horas, con el Poyo ya desbordado en Picanya y Paiporta y miles de personas luchando por su vida a lo largo y ancho de l'Horta Sud... Tamayo pregunta por el Júcar. «¿Novedades de la presa y el Júcar?», dice. Núñez responde: «Nada, hasta dentro de una hora o así no llega a rebosar, el mensaje va a ir a toda la provincia de Valencia, aconsejado no moverse de casa». Tamayo parece preocupado por el susto que dará el mensaje, más que por la situación dantesca que se vive en la zona más poblada de la provincia: «Pues si es un envío masivo a móviles, habrá infartos». No hay constancia de ataques al corazón por el envío del mensaje. De ahogamientos, por desgracia, sí. La tarde avanza. En Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología se interesa por lo que ocurre en Valencia, «respondiendo a alguna pregunta que me hacían desde el grupo» de redes sociales del organismo. Una de esas preguntas es si Tous aguantará, a lo que Núñez tiene que responder que no es 1982. «No es Tous el que está en peligro, es el embalse de Forata. Previsión de que rebose en una o dos horas, a partir de ahí no se descarta cualquier escenario», indica. A las 20.01 horas, además, dice que no saben cómo está la situación «realmente». «La urgencia está en el embalse, pero está media provincia inundada, con gente atrapada en carreteras, al menos 14 kilómetros en la A7, de gente que hay que rescatar. Segundo receso Llegamos, por tanto, a la hora de envío del mensaje, que está encima de la mesa desde las 17.26 horas. Ocurre a las 20.11 horas, mientras el Cecopi, siempre según Núñez, está en el segundo receso de la tarde, de 20.05 a 20.49 horas. «Van a enviar otro específico a la Ribera Alta, Baixa, Horta Sud y Hoya de Bunyol aconsejando alejamiento de cauces y subir a plantas altas. Como no estoy en la zona de envío, no recibo ese segundo mensaje. Supongo que di por supuesto que se había enviado junto al que yo recibí. Sin embargo, ese segundo mensaje tara mucho en enviarse, se recibió tres cuartos de hora después del primero. Desconozco el motivo por el que se tardó tanto en enviar este segundo mensaje, ya que la reunión estaba suspendida», cuenta Núñez. A las 22.48 horas, el Cecopi está a punto de finalizar. Núñez vuelve a escribir al grupo de Aemet. «La situación del embalse de Forata está estabilizada, aunque sigue evacuando a 1.000 metros cúbicos por segundo y todavía queda. Esa agua agrava la inundación aguas abajo», expone. En ese momento, empieza a preocupar el sistema de tormentas, que parece estar estacionado sobre la cabecera del Turia. «En la última conexión no sabían muy bien cómo estaba la cosa, con gente atrapada por todos sitios, en coches y casas», añade. A las 0.17 horas llega el primer mensaje que hace referencia a víctimas. «El by-pass está cortado, y hablan de movilizar al servicio de Medicina Legal», indica. Núñez se va a casa a descansar. A las 6 horas hay Cecopi otra vez. Como Tamayo sigue aislado (sólo tiene cobertura telefónica), tiene que conectarse él. Pasa la noche pegado a la radio, como todos. «La situación que describe la gente es muy fea, tiene pinta de tragedia gorda», elucubra. En la mañana del día 30, el Cecopi sigue «sin saber qué hacer». «Están viendo cómo acceder a las zonas afectadas porque hay comarcas enteras incomunicadas. Y lo que temen es que se les colapse todo. Han hablado de prohibir la circulación por la provincia de Valencia pero no han tomado una decisión. Entre autovías cortadas, tráfico que están desviando para carreteras de menor capacidad y el colapso que hay ya de coches abandonados, lo que no quieren es que todavía tengan más problemas de acceso a zonas afectadas». «Habrá que esperar a que amanezca. Y que el tiempo acompañe», añade Tamayo.

