Israel mantiene vacante su embajada en Madrid pero nombra como jefa de misión a su exembajadora en Irlanda
Dana Elrich sustituye a Dan Poraz como responsable de negocios en un momento en el que la tensión entre Tel Aviv y el Gobierno de Pedro Sánchez se mantiene al alza
Madrid
Viernes, 8 de agosto 2025, 09:28
Un año y medio después de que España reconociera a Palestina como Estado, Israel mantiene vacante su embajada en Madrid tras la salida de Rodica ... Radian-Gordon, llamada a consultas por el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, la legación tiene una nueva encargada de negocios, Dana Erlich, que ejercerá la labor de representantación provisional de su país cuando sigue la tensión entre Tel AViv y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Erlich sustituirá en el cargo a Dan Poraz, hasta ahora encargado de Negocios y embajador provisional israelí en España. Por su parte, Poraz continuará en el cargo de ministro Consejero, según ha informado la Embajada de Israel. «Con gran emoción me incorporo a la Embajada de Israel en España como Jefa de Misión. Acojo este desafío con la ilusión de seguir ampliando la amistad con los españoles a través del conocimiento mutuo y los nexos que nos unen», publicó la nueva encargada de negocios israelí.
Dana Erlich, de 44 años, es israelí de origen Argentino y habla hebreo, inglés, español y «algo» de francés. Licenciada en Bellas Artes por la Escuela de Arte de Bezalel en Jerusalén, Erlich tiene además un máster en Comunicación Política por la Universidad de Tel Aviv.
Duro comunicado
La embajada hebrea en Madrid acusó en junio al presidente del Gobierno de «demonizarles» y lo sitúa «en el lado malo de la historia» después de que Sánchez reclamara la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación de la UE. Un hecho que Tel Aviv considera «moralmente indefendible». Estas palabras palabras que han llevado al Ministerio de Exteriores a convocar al anterior encargado de negocios de la embajada de Israel en Madrid.
En la nota, la legación israelí afea a Sánchez por pedir a sus socios que se suspenda el acuerdo con Israel tan solo unos días después, argumentan, de que cayeran misiles balísticos iraníes sobre territorio israelí durante doce días seguidos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.