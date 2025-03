Ione Belarra defiende en Málaga la okupación de pisos de bancos: «Si no tienes donde meter a tus hijos, pega una patada en la puerta» La secretaria general de Podemos reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que prohíba la compra de vivienda «que no sea para residir»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado la okupación de pisos de bancos por familias sin recursos. Lo hizo en Málaga, en un evento organizado por el partido una semana antes de la manifestación que aspira a movilizar a miles de malagueños por el derecho a la vivienda. «Defendemos que si no tienes donde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco, claro que sí. Porque los pisos no tienen que estar vacíos, porque las casas son para vivir, no para que estén vacíos», declaró en un acto en la plaza de la Merced, tras pedir la ilegalización de grupos como Desokupa.

En Málaga, «punto caliente de la especulación inmobiliaria en nuestro país durante décadas», exigió al Gobierno de Pedro Sánchez una intervención «contundente» en el mercado de la vivienda. Una acción que pasa, según Belarra, por prohibir «toda compra de vivienda en España que no sea para residir». «Si una casa no es para que una familia trabajadora pueda vivir en ella, ¿para qué es? Para especular. Para convertirla en un piso turístico. Para tenerla vacía y venderla más cara dentro de unos años. Para eso no son las viviendas. Y eso se tiene que prohibir con perfecto arreglo constitucional», apostilló.

Señaló que en España prácticamente «el 50%» de las viviendas que se compran son «a tocateja», porcentaje que asciende en Málaga al «60%». «Cuando compras una vivienda a tocateja, sin hipoteca, significa que no eres una familia trabajadora. Significa que eres un fondo buitre que está especulando con la vivienda y por eso lo tenemos que prohibir», remarcó.

En su opinión, «los altísimos precios de la vivienda no son un fenómeno meteorológico», sino «la consecuencia de decisiones tomadas» por el «bipartidismo», Partido Popular y PSOE. Acusa a ambas formaciones de llevar «incumpliendo la constitución durante décadas». Pese a valorar la ley de vivienda de España, afeó que el PSOE haya presentado «una reforma de la ley del suelo que es calcada» a la «que impulsó en el año 2018» el PP.

La líder morada consideró imprescindible «bajar los precios del alquiler por ley» y además garantizó que es posible. «¿Sabéis por qué lo sé?. Porque ya lo hicimos en pandemia. Porque congelamos los precios del alquiler con el Real Decreto de Escudo Social que redactamos nosotras mismas. Por tanto, cuando se quiere intervenir el mercado de la vivienda, se puede. Y es perfectamente constitucional. El problema es que no quieren hacerlo», criticó Belarra.