Ione Belarra calienta la movilización por la vivienda en Málaga, «un punto caliente de la especulación» La secretaria de Podemos exige a Sánchez que prohíba la compra de un casa que no sean para vivir y le pide que invierta en este sector el dinero del rearme

Regina Sotorrío Sábado, 29 de marzo 2025, 13:35

Justo una semana antes del día marcado en el calendario y en el lugar de la ciudad con más impacto de la vivienda turística, la «jefaza» -como la llamaron sus compañeros- infundió ánimos a los suyos y a los malagueños para volcarse con la manifestación convocada por Málaga para vivir el próximo 5 de abril. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, alentó a salir a las calles en «un punto caliente de la especulación de nuestro país, uno de los centros neurálgicos de lo que ha sido la especulación inmobiliaria en España».

En su opinión, la moratoria a los pisos turísticos anunciada por el alcalde Francisco de la Torre, «llega tarde y mal». «El bipartidismo ha tensado tanto la cuerda que la ha roto, por tanto ahora ya no basta con una moratoria, ahora mismo hay que cerrar pisos turísticos y recuperar esas viviendas para el mercado residencial de los malagueños y las malagueñas», declaró. Para Ione Belarra se trata de un «movimiento de maquillaje e interesado» como reacción a la tercera manifestación convocada en Málaga por una vivienda digna.

Pero el foco de sus exigencias no fue el alcalde de Málaga. La secretaria de Podemos pidió una «intervención firme y valiente» del mercado de la vivienda y demandó al gobierno de España que prohíba la compra de cualquier vivienda que no sea para vivir en ella. «Si una vivienda no se compra para que una familia viva en ella, entonces ¿para qué se compra? ¿Para convertirla en un piso turístico o para especular con ella, guardarla vacía y venderla más cara dentro de unos años? Eso hay que prohibirlo», sentenció.

Para Ione Belarra la «verdadera amenaza» no es la posibilidad de una guerra si no el problema de la vivienda, «la verdadera ocupación de nuestras vidas, la verdadera invasión de fondos buitre y de rentistas». Por eso, reclamó a Sánchez, al que volvió a llamar «señor de la guerra», que abandone la «carrera armamentística» y destine los 17.000 millones de euros destinados a financiar el aumento del gasto militar «a comprar todas las viviendas de los fondos buitre en España» para ponerlas en alquiler social.

Ione Belarra participó en el acto organizado 'La lucha por la vivienda. Del malestar al cambio', organizado por Podemos Andalucía y Rebeldía. A su lado, Nico Sguiglia hizo un llamamiento a la «rebelión democrática por el derecho a la vivienda». «Es fundamental que la próxima manifestación sea masiva, que se construya una fuerza popular, una fuerza social, una fuerza democrática que ponga freno al rentismo y a la especulación», declaró. Porque, según dijo, «la disyuntiva es entre democracia o selva».