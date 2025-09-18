Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La diputada gallega del PP Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior, en un pleno del Congreso. EFE

El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

Pide amparo a la Mesa del Congreso por una campaña de desprestigio de Ana Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez con preguntas sobre «informaciones falsas ya desmentida» del 'caso Ábalos'

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:15

El inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López, el agente que destapó la red del comisario José Manuel Villarejo entre 2014 y 2017, cuando ... era jefe de grupo en la unidad de Asuntos Internos, ha registrado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que denuncia una campaña de desprestigio por parte de tres diputados del Grupo Parlamentario Popular. Afirma que Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez han venido formulando preguntas sobre él en la cámara «basadas en informaciones falsas ya rectificadas» por medios de comunicación con un claro objetivo: torpedear su posible ascenso a la categoría de inspector jefe, un examen que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  6. 6 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  7. 7 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  10. 10

    Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso