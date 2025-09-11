Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Iglesias e Irene Montero. E. C.

Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Se trata de un centro por el que el fundador de Podemos y la diputada europea Irene Montero pagarán 1.000 euros al mes

Iñaki Juez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:31

Pablo Iglesias siempre ha realizado una encendida defensa de la enseñanza pública durante su carrera política. Hasta ahora. Porque el exfundador de Podemos, exvicepresidente y ... exministro de Derechos Sociales ha elegido un centro privado para matricular a dos de sus tres hijos que tiene con la también exministra de Igualdad y actual diputada europea Irene Montero. Los antiguos dirigentes de la formación de izquierda han sido vistos en dos ocasiones con los menores en la entrada del colegio madrileño, con una cuota mensual de 500 euros por alumno. Primero, a la actual diputada en el Parlamento Europeo llevándoles el lunes por la mañana a clase en el arranque de curso y después al politólogo recogiéndolos por la tarde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  4. 4 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  5. 5 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  6. 6 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  7. 7 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  8. 8

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  9. 9 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas
  10. 10 Expertos advierten de posibles lluvias torrenciales este otoño: «Málaga es muy proclive a estos fenómenos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo