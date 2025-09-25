El huracán 'Gabrielle' llega convertido en borrasca con viento, lluvia y olas de 6 metros: esta es la previsión para este fin de semana

Los restos del huracán 'Gabrielle' llegarán a la Península este domingo convertidos en un ciclón postropical o borrasca, acompaña de viento, lluvia y olas de ... hasta seis metros, según la predicción del climatólogo de Meteored, Samuel Biener.

De este modo, Biener ha avanzado que el huracán dejará una situación muy adversa en Azores en los próximos días, donde llegará aún como un huracán con rachas de viento de unos 200 kilómetros por hora (km/h) y dejará a su paso lluvias y tormentas intensas y un temporal de mar bastante duro en el archipiélago portugués.

Según el modelo europeo, en la recta final de esta semana 'Gabrielle' se transformará en una borrasca más típica de estas latitudes. Biener recuerda que no va a llegar ningún huracán a España, sino que este sistema lo hará como ciclón postropical y que es posible que con algún rasgo subtropical. Además, tampoco descarta que pueda irrumpir en la Península como depresión o tormenta subtropical al reforzarse tras interactuar con una vaguada.

El centro de 'exGabrielle' tocará tierra entre el entorno de Lisboa y el cabo de San Vicente, pero que aún existe algo de incertidumbre en cuanto a su trayectoria final

Biener ha explicado que el hecho de que un huracán se transforme en una borrasca o ciclón postropical no quiere decir que vaya a ser un sistema inofensivo. De hecho, ha indicado que su radio de acción aumenta y que aunque los fenómenos adversos asociados a la baja no sean como los de un ciclón tropical, suelen dejar vientos intensos en amplias zonas, así como lluvias localmente fuertes y temporales de mar duros en torno al centro de la depresión.

Restos del huracán

Por otra parte, aunque la irrupción de los restos de un huracán pueden resultar llamativos, el climatólogo ha recordado que en otoño es relativamente frecuente que 'exhuracanes' lleguen a Europa dirigidos por el chorro polar y transformados en borrascas tras sufrir un proceso de extratropicalización y que 'Gabrielle' no será una excepción.

De esta forma, Biener avanza que el escenario más probable muestra que el centro de 'exGabrielle' tocará tierra entre el entorno de Lisboa y el cabo de San Vicente a media mañana o al mediodía, pero que aún existe algo de incertidumbre en cuanto a su trayectoria final, lo que es habitual con estos sistemas postropicales. Además, ha afirmado que debido a la cercanía de su núcleo, dejará fenómenos adversos en varias regiones de España.

De este modo, ha explicado que según el modelo de referencia de Meteored, Extremadura y el oeste de Andalucía serán las comunidades más afectadas por las lluvias. De esta forma, la baja arrastrará aire subtropical desde el Atlántico y en el propio centro de la depresión los valores de agua precipitable serán muy elevados, con reminiscencias de su origen tropical. Incluso ha señalado que hay escenarios que muestran acumulados que pueden sobrepasar los 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en puntos de estas zonas entre el domingo y el lunes.

Asimismo, a las puertas de la Península dejará rachas de viento de más de 100 km/h en torno a su núcleo, aunque en España no serán tan intensas. Incluso no se descartan acumulados puntuales de más de 100 l/m2 en el oeste-suroeste peninsular. Además, en Galicia lloverá el sábado por la aproximación de 'exGabrielle', pero por el momento no se intuyen acumulados significativos.

Rachas de 50 km/h

En cuanto al viento, el domingo puede dejar rachas de más de 50 km/h en el oeste de Galicia, Extremadura y en el oeste de Andalucía, incluso más en áreas expuestas. En el mar, algunas olas aisladas podrían llegar a los 5-6 metros en las costas gallegas y en el golfo de Cádiz, según ha explicado Biener.

Por último, Biener ha afirmado que la borrasca se debilitará rápidamente al cruzar la Península o el Estrecho, pero que sus restos, un embolsamiento de aire frío en altura y un flujo bien marcado de levante debido al bloqueo escandinavo, podrían dar lugar a un episodio de lluvias localmente intensas a comienzos de la próxima semana en el entorno del Estrecho y en otras comunidades mediterráneas.