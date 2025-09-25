Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tiempo

Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

«Principalmente entre domingo y lunes se producirán precipitaciones y rachas intensas de viento en algunas zonas de la región», advierte Aemet

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:01

El foco meteorológico tiene estos días nombre propio: Gabrielle. El huracán llegará esta noche a las Islas Azores como categoría 1 -hace unos días llegó ... a alcanzar nivel 4- y, de momento, las previsiones confirman que impactará en la Península Ibérica el domingo. «Antes pasará por Azores, aún como huracán, con rachas de hasta 200 km/h, lluvias intensas, tormentas y fuerte temporal marítimo. De cara al fin de semana, el sistema perderá fuerza y se transformará en una borrasca extratropical, típica de nuestras latitudes. No llegará a España como huracán, aunque podría hacerlo como ciclón postropical o incluso como depresión subtropical, según algunos escenarios», advierte Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle