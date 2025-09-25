Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

El foco meteorológico tiene estos días nombre propio: Gabrielle. El huracán llegará esta noche a las Islas Azores como categoría 1 -hace unos días llegó ... a alcanzar nivel 4- y, de momento, las previsiones confirman que impactará en la Península Ibérica el domingo. «Antes pasará por Azores, aún como huracán, con rachas de hasta 200 km/h, lluvias intensas, tormentas y fuerte temporal marítimo. De cara al fin de semana, el sistema perderá fuerza y se transformará en una borrasca extratropical, típica de nuestras latitudes. No llegará a España como huracán, aunque podría hacerlo como ciclón postropical o incluso como depresión subtropical, según algunos escenarios», advierte Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored.

¿Dejará huella en Andalucía? Pues, ¡ojo! porque el pronóstico de los expertos apunta a que la comunidad será -junto a Extremadura- la zona más afectada por las lluvias que podría dejar Gabrielle. Especialmente las localidades más al oeste, «con acumulados que podrían superar los 50 litros entre domingo y lunes e incluso alcanzar más de 100 en el oeste-suroeste peninsular», indica Biener. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coincide con dicha previsión: «Los restos del huracán Gabrielle se aproximarán a Andalucía durante el fin de semana y principios de la próxima, convertidos en una borrasca que se irá debilitando paulatinamente. Principalmente entre domingo y lunes se producirán precipitaciones y rachas intensas de viento, en algunas zonas de la región», recoge el organismo estatal en su cuenta oficial en la red social X.

«El paso de exGabrielle también traerá rachas de viento superiores a 50 km/h en el oeste andaluz, así como olas de 5 a 6 metros en el golfo de Cádiz» Samuel Biener Investigador, divulgador de Climatología y redactor del portal especializado Meteored

Y hay más. Como prevén desde Meteored, el paso de exGabrielle también traerá rachas de viento superiores a 50 km/h en el oeste andaluz, así como olas de 5 a 6 metros en el golfo de Cádiz. «La borrasca se debilitará al cruzar la Península o el Estrecho, pero sus restos podrían favorecer a comienzos de la próxima semana un episodio de lluvias intensas en el Estrecho y áreas mediterráneas», sentencia Biener.

Principalmente entre domingo y lunes se producirán precipitaciones y rachas intensas de viento, en algunas zonas de Andalucía.

Los modelos de referencia de Metered plantean que el huracán Gabrielle se transformará en un ciclón postropical al acercarse a la Península Ibérica, un fenómeno que, aunque menos intenso que un ciclón tropical, puede provocar un amplio radio de acción con vientos fuertes, lluvias localmente intensas y temporal marítimo. «Este tipo de situaciones son relativamente habituales en otoño, cuando exhuracanes alcanzan Europa tras un proceso de extratropicalización. En el caso de Gabrielle, lo más probable es que su centro toque tierra entre Lisboa y el cabo de San Vicente a lo largo del domingo, aunque su trayectoria exacta aún presenta cierta incertidumbre, lo que no impedirá que deje fenómenos adversos en varias regiones de España», detallan.

La borrasca se debilitará rápidamente al cruzar la Península o el Estrecho, pero sus restos, un embolsamiento de aire frío en altura y un flujo bien marcado de levante debido al bloqueo escandinavo podría dar lugar a un episodio de lluvias localmente intensas a comienzos de la próxima semana en el entorno del Estrecho y en otras comunidades mediterráneas, concluyen.