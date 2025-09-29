Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

La Intervención General denuncia que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:11

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas ... de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas empresas, amigo personal y colaborador de su cátedra extraordinaria. En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, denuncia, entre otras incidencias que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos.

