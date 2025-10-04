Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

La familia del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara pide respeto tras difundirse su fallecimiento, que no se ha producido

Rocío Romero

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y actual vicepresidente del Senado, se encuentra «luchando contra su enfermedad». ... Así lo ha publicado su familia en la cuenta de la red social X (antes Twitter) minutos después de que se difundiera su fallecimiento.

