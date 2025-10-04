«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y actual vicepresidente del Senado, se encuentra «luchando contra su enfermedad». ... Así lo ha publicado su familia en la cuenta de la red social X (antes Twitter) minutos después de que se difundiera su fallecimiento.

La noticia se ha publicado en distintos medios de comunicación, entre ellos este periódico -tras recibir una llamada de confirmación del entorno del expresidente-, durante un par de minutos, así como se han hecho eco políticos extremeños y nacionales para lamentar su muerte. Medios digitales y representantes públicos están retirando sus condolencias.

«Actualmente, Guillermo está luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias».

Fernández Vara padece un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023 y tiene 66 años. El pasado 13 de septiembre asistió a la boda de su hijo, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida. El sábado 27 de septiembre fue ingresado a causa de una infección en el Hospital Universitario de Badajoz.