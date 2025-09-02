Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, president de la Generalitat EP

El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Ejecutivo catalán evita referirse al expresident como un «exiliado» y asegura que el encuentro es un paso hacia la normalización política de Cataluña

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:19

El Govern catalán ha negado este martes que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont se celebre por «instrucción» de Pedro Sánchez, como ha ... afirmado Junts. La portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha reivindicado la autonomía del jefe del Ejecutivo catalán. Ha asegurado que no ha habido «instrucción», «injerencia» ni «sugerencia» por parte del presidente del Gobierno y que la decisión de reunirse con el líder de Junts ha sido «estrictamente» del presidente de la Generalitat y «solo de él» y que se trata de un «gesto» que ha tenido el dirigente socialista. El Govern ha enmarcado la cita en el ámbito de la ronda de encuentros que Illa tuvo con los expresidentes de la Generalitat, aunque aquellas citas tuvieron lugar hace ya más de un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  3. 3 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  10. 10

    La aerolínea Icelandair unirá Málaga con Reikiavik a partir de este sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez

El Govern niega que Illa se reúna con Puigdemont por «instrucción» de Sánchez