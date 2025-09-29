Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se dirige a la prensa. EP.

El Gobierno niega que la inmigración sea un problema y avisa a Feijóo de que «acelera el sorpaso» de Vox

El Ejecutivo defiende la aportación de la población extranjera al crecimiento económico frente a la última propuesta del líder del PP y remarca que el 83% de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital son de españoles

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:40

El Gobierno rechaza que la inmigración pueda ser considerada «un problema» en España y acusa al principal partido de la oposición de «estigmatizar» injustamente a ... la población extranjera con propuestas como la que este domingo planteó Alberto Núñez Feijóo en Murcia. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, argumentó hoy que la idea de un visado por puntos que prime a aquellos que provienen de «culturas próximas» y la expulsión de inmigrantes que cometan delitos es propia de la ultraderecha y advirtió al líder de la oposición de que endurecer su discurso no le servirá para frenar la fuga de votos a Vox que detectan las encuestas.

