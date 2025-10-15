Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a Pedro Sánchez, en la cumbre celebrada en Egipto para respaldar el plan de paz en Oriente Próximo. EFE
Gasto en Defensa

El Gobierno descarta que la amenaza arancelaria de Trump tenga consecuencias

Moncloa sostiene que ningún otro país ha presionado a España por su negativa a subir al 5% del PIB el gasto militar y blande el respaldo de la UE

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Ya van tres veces en apenas una semana. Donald Trump parecía haber olvidado hasta hace unos días su enfado hacia España, el único país ... de la OTAN que rechazó abiertamente en la cumbre de La Haya, el pasado mes de junio, plegarse a su exigencia de elevar hasta el 5% del PIB el gasto militar. Ahora ha vuelto a sacarlo del cajón -en la Casa Blanca, durante un encuentro con el presidente de Finlandia; en la Cumbre de la Paz, en Egipto, y con el presidente argentino, Javier Milei, de nuevo en Washington- pero el Gobierno sigue insistiendo en que en sus advertencias hay más ruido que nueces y descarta que su amenaza de castigo en forma de aranceles vaya a consumarse. «Trump es así, un día te felicita y al día siguiente se mete contigo», dicen fuentes del Ejecutivo quitando trascendencia al asunto.

