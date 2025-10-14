Trump amenaza de nuevo con castigar a España por su bajo gasto en Defensa

No ha durado mucho la sonrisa que el lunes exhibieron Donald Trump y Pedro Sánchez durante su apretón de manos previo a la firma del ... acuerdo de paz del presidente de Estados Unidos para Gaza. Este martes, Trump ha retomado su actitud agresiva hacia nuestro país por lo que considera un reducido gasto en Defensa de Madrid. «Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su gasto al 5% del PIB... así que no estoy contento con España», ha reiterado a la prensa después de haberse reunido con el presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca.

Por si fuese poco, ha tachado de «irrespetuoso con la OTAN» que el Ejecutivo de Sánchez no se acerque al nivel de gasto del resto de miembros de la Alianza Atlántica -donde solo Polonia se acerca al listón del 5% al que Washington tampoco llega-, y que solo se comprometa a llegar al 2,1%, algo que el jefe del Ejecutivo considera «suficiente y realista». A Trump no se lo parece, y ha deslizado que no se quedará de brazos cruzados. Ha avanzado que está sopesando castigar comercialmente a España, aunque no está claro cómo lo haría, porque, al pertenecer a la Unión Europea, los aranceles se negocian con Bruselas y se aplican a todo el bloque.

Lo que sí podría hacer es imponerlos a los productos que más exporta España a Estados Unidos. No en vano, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con un déficit comercial, si bien podría poner en aprietos a empresas concretas, el impacto a nivel global sería reducido.

El presidente americano ya había bromeado con el gasto en Defensa durante su encuentro con Sánchez, a quien en Sharm el-Sheikh le preguntó si ya había avanzado «en el tema del PIB», a lo que respondió «trabajaremos en ello». Aunque los dos mandatarios mostraron una actitud de normalidad y de cordialidad, es evidente que Sánchez podría ser uno de los dos líderes presentes en Egipto que a Trump le caen «muy mal».

En cualquier caso, no es la primera vez que el mandatario estadounidense pone la diana en España, acusando al país de disfrutar de la protección que ofrece la fuerza de la OTAN sin pagar lo que le corresponde. Además, a menudo señala el buen desempeño económico de nuestro país para indicar que hay recursos suficientes como para destinarlos a Defensa en un momento clave para Europa, donde la amenaza de Rusia es cada vez más presente. «Les está yendo muy bien», ha repetido en varias ocasiones. En la última, incluso apuntó otro imposible. «Habría que expulsar a España de la OTAN», algo para lo que no existe un protocolo.

Hoy, además, ha reconocido que llegar a ese extremo tampoco tendría mucho sentido porque, debido a la ubicación geográfica de la península, España y Portugal están prácticamente protegidos de todos los enemigos contra los que la OTAN está diseñada, sobre todo los que quedan al este. «¿Qué podemos hacer? ¿Atravesar a todos los miembros para atacar España?», se ha preguntado, recalcando lo injusto de la situación.