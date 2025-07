El Gobierno defiende ante el empresariado catalán que la legislatura durará hasta 2027

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reforzado este jueves ante el empresariado catalán la idea que lanzó ayer Pedro Sánchez en ... el Congreso: está dispuesto a no tirar la toalla y su intención es resistir hasta 2027. Puente, en una conferencia en el Cercle d'Economia, influyente lobby empresarial catalán, ha asegurado que el presidente del Gobierno «está determinado» a agotar la legislatura y que por tanto no habrá elecciones anticipadas.

A la pregunta concreta de uno de los socios de la entidad económica sobre si habrá comicios anticipados antes de un año, la respuesta categórica de Puente, que no se prodiga mucho en Cataluña, ha sido: «Yo creo que no», a pesar de que ha denunciado una campaña «tremenda» de «acoso» y «desgaste» contra el presidente del Gobierno para que se «rinda». Eso sí, ha añadido que todo dependerá de las novedades y de los acontecimientos que se produzcan. «Mi nariz me dice que no habrá elecciones hasta 2027», ha asegurado. Sánchez compareció ayer en el Congreso, tras el estallido del caso Cerdán, y obtuvo un aval condicionado de sus socios, que le amenazan con pedir retirarle el apoyo, si el caso Cerdán «escala», como avisó Gabriel Rufián, de ERC, o si el Gobierno no mueve ficha con nuevas concesiones al independentismo, como advierte Junts. Según Puente, el PP ha puesto en marcha la estrategia del «ahora o nunca». A su juicio, el PP «no tiene proyecto», más allá de «derogar el sanchismo» y cree que si el Gobierno llega hasta 2027, «sin rendirse», los de Feijóo lo tendrán complicado para concitar apoyos para formar una mayoría. El ministro ha achacado los casos de corrupción política a «la estupidez y la codicia» de algunos. «Debemos aspirar a reducirla al mínimo posible. Porque por muchos controles y sistemas que pongamos, depende de las personas. Y a veces las personas se corrompen», ha admitido.

Puente ha intervenido en la que ha sido, de facto, la puesta de largo de la nueva presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, elegida recientemente y que hasta la fecha no había hecho ninguna aparición pública tras asumir el cargo. La posición del empresariado catalán es clave en las relaciones entre el Gobierno y el Govern y entre los socialistas y los nacionalistas. La cuestión de las infraestructuras, como la financiación, es un asunto central en el pleito catalán. Desde las instituciones catalanas y desde el soberanismo hay una continua reivindicación de mayores inversiones en Cataluña. Puente ha lanzado un guiño a ERC, que fue quien pactó con los socialistas el traspaso al Govern del servicio de Cercanías, y ha anunciado que durante el mes de julio, el Consejo de Ministros aprobará la creación de la nueva empresa pública que gestionará este servicio, que estará participada por Renfe y el Govern. Esta compañía se constituirá antes de final de año y empezará a funcionar el año que viene. Según el ministro, las mejoras significativas en el servicio de Rodalies serán apreciables en dos o tres años.

Esquerra insiste en que su apoyo a los socialistas depende del grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos para las investiduras de Sánchez e Illa. Cercanías es una de las carpetas clave. La otra es el modelo de financiación. La comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat se reúne este lunes en Barcelona con el modelo de financiación singular sobre la mesa. La propuesta tenía que haber sido pactada antes del 30 de junio. Todas las partes se dieron más tiempo. Por lo que ha trascendido, el Gobierno, el Govern, el PSOE y ERC negocian una puesta en marcha del nuevo sistema de financiación para que Cataluña recaude todos los impuestos de forma gradual.

Las previsiones del Gobierno en relación al Corredor Mediterráneo, según Puente, pasan por que la alta velocidad esté disponible a partir de 2027. El ministro ha asegurado que el 83% de la infraestructura está terminada o en obras.