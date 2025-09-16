Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa. EFE

El Gobierno se compromete a tener listo el embargo de armas a Israel «lo antes posible» ante el enfado de Sumar

Moncloa niega estar arrastrando los pies por discrepancias internas y asegura que la tardanza se explica por la «complejidad» del texto

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:30

Moncloa asegura que ningún ministro del ala socialista se opone al embargo de armas a Israel anunciado hace más de una semana por Pedro Sánchez ... y que el retraso en la aprobación del real decreto ley prometido se explica únicamente por la complejidad técnica de un texto que afecta a varios Ministerios, obligará a modificar distintas leyes y ha de tener en cuenta los tratados internacionales. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró hoy, frente al malestar evidenciado por sus socios de coalición, que la voluntad del Ejecutivo es que la norma esté lista «lo antes posible», a poder ser, la semana que viene. «¡Pero, por favor, ninguna duda!», exclamó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  4. 4 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  10. 10 Aemet avisa: una masa de aire «extremadamente cálida» disparará los termómetros en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno se compromete a tener listo el embargo de armas a Israel «lo antes posible» ante el enfado de Sumar

El Gobierno se compromete a tener listo el embargo de armas a Israel «lo antes posible» ante el enfado de Sumar