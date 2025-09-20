Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante un acto del PSOE andaluz este sábado en Huelva. EFE

Genocidio, la calificación a la que se resistió el Gobierno

Robles causó un gran revuelo al usar el término por primera vez hace un año, pero ahora el Ejecutivo es el que reprocha al PP «resistirse» a incluirla en su discurso sobre Gaza

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:25

Cuando Margarita Robles acusó a Israel de cometer «un auténtico genocidio» en Gaza cruzó una línea roja. Corría el 25 de mayo de 2024, apenas ... tres días antes de que el Ejecutivo reconociera a Palestina como estado, pero se convirtió en la primera ministra en usar ese término. El revuelo causado fue mayúsculo porque el resto de sus compañero del ala socialista de la coalición aún rehusaban pronunciar la palabra. La respuesta por parte de Israel no se hizo esperar y la embajada «lamentó» que Moncloa hubiera «hecho suyo el relato de Hamás».

