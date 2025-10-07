Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Moreno es abrazado por un allegado durante un homenaje a su hermano Fabio. Efe

El gemelo del bebe al que ETA mató: «Si 'Gadafi' es sincero, que me pida perdón en persona»

Álex Moreno, hermano del bebé asesinado por ETA en 1991, pide a Iglesias Chouzas que refrende sus palabras en una cita «a solas»

Jesús J. Hernández

Martes, 7 de octubre 2025, 10:49

Álex Moreno es el hermano de Fabio, el bebé de dos años asesinado por ETA en 1991 con una bomba lapa que explotó mientras viajaba ... en el coche de su padre, un guardia civil de Erandio. El propio Alex, su gemelo, iba también en ese vehículo pero sólo resultó herido en una pierna. Este periódico publicó ayer en exclusiva las manifestaciones del histórico de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', quien aseguró, en escritos analizados para su paso al tercer grado, que «la muerte del niño Fabio me marcó profundamente» y manifestó «sentir de veras el dolor que han padecido las víctimas». Álex Moreno, en declaraciones a este diario, emplaza a Iglesias Chouzas a reunirse con él. «Si 'Gadafi' es sincero, quiero que me pida perdón en persona».

