Álvaro García Ortiz Efe

La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz

El Ministerio Público no ve indicios de que su máximo responsable incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03

La Fiscalía exculpa a su máximo jefe. El Ministerio Público ha pedido al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz al entender que no existen ... indicios de que el más alto responsable de esa misma institución incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

