Feijóo recrimina a Sánchez que no hable de Hamas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que «lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible», ... pero a la vez, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado de Hamas en la comparecencia en la que ha anunciado nuevas medidas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

El presidente del Gobierno «no ha hablado de la organización terrorista Hamás, no ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio, no ha hablado de los kilómetros de túneles que tiene Hamás debajo de los hospitales, debajo de los colegios o de que utiliza como escudo humano a niños y población civil», ha dicho Feijóo en Telecinco.

El líder del PP ha pedido «ser ecuánimes y ponderados» para analizar la situación en Gaza. Por un lado, ha criticado que Israel «confunda a todos los civiles con los terroristas de Hamas», ha afirmado que «bloquear la ayuda humanitaria es imperdonable» y ha reclamado a Netanyahu «que cumpla el derecho internacional».

Pero también ha señalado que la postura de Sánchez contra Israel responde a una exigencia de sus «socios» y reclamó al presidente del Gobierno que «lleve este asunto a Europa y consiga que todo el Consejo se pronuncie de forma clara». «Pero el presidente de un gobierno democrático tiene que decir que Hamás es una organización terrorista», ha insistido.