Feijóo prepara a los suyos para un largo combate contra Sánchez más allá del «desahogo» por Cerdán El líder del PP apela a los socios del Gobierno a retirar su apoyo para no convertirse en «cómplices»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 15 de junio 2025, 13:38 Comenta Compartir

«Algunos piensan que tiene que haber un camino rápido y quirúrgigo, pero esto no va de desahogarse un día, nuestro desahogo va más allá, ... va de acabar con el sanchismo». Alberto Núñez Feijóo preparó este domingo a los suyos para un largo pulso contra Pedro Sánchez ante la certeza que, por el momento, el PP no cuenta con números suficientes para ganar una moción de censura, y de que el presidente está dispuesto a aguantar en Moncloa hasta 2027. «¿No sé hasta cuanto van a aguantar? Pero vamos a seguir así de firmes, nuestra misión no terminará hasta acabar con el sanchismo», ha insistido ante un auditorio que coreaba gritos de «Sánchez dimisión».

El líder del PP eligió Málaga, la provincia que más avales le ha entregado de todo el país -10.000- como escenario final de su campaña para reeditar el liderazgo del partido en el congreso que celebrarán el primer fin de semana de junio. Allí, Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno por la última revelación de la UCO que relaciona en un informe al ya exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la 'trama Koldo'. «Ya no cuela nada de lo que digan porque han mentido en todo, esa es la realidad. Nos sobraban motivos para salir el domingo pasado en Madrid, pero hoy tenemos 490 páginas más de motivos para seguir diciéndole a este Gobierno que es indecente. Y habrá más probablemente. Al final se sabe todo», ha señalado surante su intervención. El líder gallego también ha pedio la comparecencia en sede parlamentaria del presidente del Gobierno para que dé explicaciones tras el informe de la UCO y para que «se retraten» sus socios de investidura que «si siguen a su lado serán sus cómplices y encubridores». Comparecencia de Sánchez Una petición que llegaba minutos después de que desde el PSOE confirmaran que Sánchez acudirá a la sesión de control al Gobierno de este miércoles, debido a la cancelación de la cumbre que iba a celebrar la ONU en Nueva York esta semana entrante. Feijóo también ha exigido a Sánchez que «deje de resistirse a la democracia, que comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios. Ahí veremos quien quiere ayudarle y quien quiere ayudarle para que se vaya». «A sus aliados se les acaba el tiempo de hacerse los sorprendidos, se les acaban las excusas, no basta con fingir que no va con ellos. Esto no va de izquierdas o derechas, esto va de prebendas o de decencia», ha zanjado.

