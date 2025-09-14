Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno y «el ruralismo de pancarta» de Vox

Promete un libro blanco de desarrollo rural para marcar posición ante el pacto climático de Sánchez y deplora «el ruido, la mentira y la incompetencia»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:24

Alberto Núñez Feijóo ha regresado esta mañana a casa. No a su Galicia natal, pero sí al ámbito rural -en una jornada del PP en ... la localidad castellanomanchega de Membrilla- que lleva en el ADN, sobre el que ha pedido recuperar «el orgullo» y al que ha puesto de ejemplo de «identidad, memoria, cultura» y sentido de «comunidad». «Hemos nacido en un pueblo y a mucha honra», ha hecho bandera el presidente de los populares tras ironizar con que sus rivales le tilden de «aldeano» y en un mitin en el que se ha echado al campo para marcar posiciones frente al Gobierno y Vox, después de un verano en el que Pedro Sánchez ha respondido a la oleada de incendios tratando de comprometer a su oponente con la propuesta de un pacto de Estado contra la crisis climática; y con los de Santiago Abascal, arraigados en el sector primario, ganando empuje en las encuestas. «No acepto lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta», ha proclamado, preludiando su compromiso de elaborar un libro blanco del desarrollo rural.

