Feijóo asegura que «el PP ha pasado página definitiva» de Mazón
El líder de los populares no entra en la polémica sobre los mensajes entre Pradas y el que fuera su barón. «Estoy convencido de que ha dicho aquello que es verdad», sentencia
Madrid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:41
Alberto Núñez Feijóo evitó este sábado pronunciarse sobre los mensajes que se han conocido entre la exconsejera valenciana Salomé Pradas y el expresidente de la ... Generalitat, Carlos Mazón, y puso el foco en su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, recién elegido como presidente de la Generalitat. «El PP ha pasado página definitiva. El señor Mazón ha hecho declaraciones y estoy convencido de que nos ha dicho aquello que considera es verdad«, aseguró a su llegada al Congreso para asistir al acto del 47 aniversario de la Constitución.
El líder de los populares defendió que Mazón no solo ha realizado declaraciones sobre lo ocurrido sino que ha comparecido en les Corts y en la commisión que investiga la danan en la Cámara baja. En su opinión, ha asumido «sus responsabilidades políticas al máximo nivel», a diferencia de otros dirigentes. «No hay ni un solo político socialista en España -aseveró- que las haya asumido en los últimos años».
Mazón sigue siendo, por el momento, presidente del PP en la Comunidad Valenciana. Génova aplazó su relevo a la espera de ver cómo se resolvía primero su relevo al frente de la Generalitat.
