Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Emilio Rodríguez Menéndez Efe

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado ha muerto en Madrid a los 75 años tras varios días ingresado

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:02

Comenta

Tan polémico como mediático. Sus formas heterodoxas (y a veces estridentes) de defender a sus clientes le granjearon muchas páginas en los periódicos de la ... década de los 90 y principios de siglos. Sus pasos por los platós, sus alegatos encendidos, una azarosa vida sentimental (incluido el intento de asesinato por parte de su propia pareja) y sobre todo el perfil de casos de los que se ocupó en su vida profesional hicieron que por esa misma época su imagen fuera omnipresentes en todas las televisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  4. 4 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  5. 5 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  6. 6 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8

    La Fiscalía también se suma a la petición de una orden de detención contra los Al-Thani
  9. 9

    La sentencia de las zonas verdes contra el Ayuntamiento beneficiará a más de 60 grandes comunidades de propietarios en Málaga
  10. 10 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de &#039;El Dioni&#039; o la &#039;Dulce Neus&#039;