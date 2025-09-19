Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de ERC Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados EP

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

Los republicanos registran en el Congreso su propuesta legal para que el Govern pueda recaudar el IRPF y mantienen el veto a negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11

Esquerra Republicana ha consumado el desafío y ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley con el objetivo de que la administración ... central habilite a la Generalitat recaudar el IRPF. La reforma legal implica cambiar tres leyes: la Lofca, la del modelo de financiación de las autonomías y la cesión de tributos. ERC presentó hace casi dos semanas públicamente esta iniciativa legal. Pero sin llevarla al registro del Congreso. Ha tratado de negociar con los socialistas para presentar de manera conjunta la reforma legal. Ha esperado casi dos semanas. Pero tras no llegar a un acuerdo, los republicanos han decidido tirar por la calle del medio y han registrado el texto legal en solitario. ERC propone que el Govern recaude el IRPF de manera íntegra a partir de 2029. Días atrás, el Ministerio de Hacienda mostró sus diferencias y habló de que ve inasumible que el Govern asuma el 100% del IRPF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  5. 5 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  6. 6 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  7. 7 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  10. 10 Pasarela Larios 2025: todo lo que debes saber de la cita malagueña con la moda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»

ERC presiona al PSOE con el cupo catalán: «La legislatura se complica»