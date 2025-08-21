Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Alejandro Hamlyn. Hafesa.

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

Un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal donde trabajó el agente que percibió más de 4.000 euros mensuales, pide al Gobierno la extradición de Alejandro Hamlyn, conocido por los audios de Leire Díez y que no se presentó a un juicio por un fraude de 154 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:51

El empresario vasco Alejandro Hamlyn, procesado por un fraude tributario en la gestión de hidrocarburos de más de 154 millones de euros y que permanece ... huido en Emiratos Árabes Unidos para evitar su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional (le piden 89 años de prisión), pagó más de 4.000 euros mensuales a un policía de la Audiencia Nacional para que le filtrara información de bases de datos reservadas, según recoge un auto judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja
  10. 10 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados