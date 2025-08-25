Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

Con estos detenidos, un total de 95 personas han sido arrestadas en lo que va de año por su supuesta relación con el terrorismo yihadista, de las cuales casi un tercio lo han sido en Cataluña, según los datos confirmados por el Ministerio del Interior. Las cifras reflejan también un aumento en el número de menores puestos a disposición de la Fiscalía (ocho) y su elevado nivel de radicalización. De esos 95 investigados, 84 fueron detenidos en España y once en el extranjero en el más de medio centenar de operaciones llevadas a cabo desde enero.

En números totales, los 95 detenidos hasta ahora han superado las cifras de los dos años anteriores, ya que en todo 2023 fueron capturadas 90 personas por su vinculación con el terrorismo yihadista y en 2024, un total de 89. En cualquier caso, en estos tres últimos años se ha observado un importante incremento de detenidos en relación a los ejercicios anteriores, ya que en 2020 (el de la pandemia) se produjeron 38 arrestos, al año siguiente 40 y en 2022 fueron detenidas 51 personas.

Desde las poblaciones de Fuensalida (Toledo) a Crevillente (Alicante), pasando por Melilla, Leganés (Madrid), Padrenda (Ourense) o Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), las operaciones judiciales se han desarrollado en doce de las 17 comunidades autónomas, además de en la ciudad melillense. También, y en colaboración con otras policías, las fuerzas de seguridad han participado en operaciones contra el terrorismo yihadista en Cuenca (Ecuador), Portugal, Reino Unido, Francia y Bélgica.

Menores y contenidos digitales

Los servicios de Información de la Policía Nacional ponen el acento en los ocho menores arrestados hasta el 24 de agosto. De ellos, una chica de nacionalidad española en la localidad valenciana de Cheste y tres varones en Fuensalida (Toledo). Su número ha crecido desde la pandemia de la covid-19, toda vez que el confinamiento dejó a los menores más horas expuestos al mundo online. Porque, además, los contenidos yihadistas han migrado a las redes sociales más usadas por los jóvenes como tik-tok.

No hay un perfil concreto del menor radicalizado, porque en las diferentes operaciones policiales se han encontrado tanto españoles conversos sin injerencia familiar como menores procedentes de un entorno muy humilde o de clase media alta. De todos modos, todos saben moverse en internet a niveles que permiten eludir el control paterno.

Así, desde el 1 de enero hasta la actualidad han sido arrestadas cuatro mujeres, una de ellas menor, la detenida en Cheste. El pasado 30 de mayo la Policía informaba de la captura en Madrid de dos hermanas de 19 y 21 años por un delito de adoctrinamiento terrorista por la creación de una plataforma virtual. Bajo el pretexto de enseñar religión a otras mujeres musulmanas, funcionaba como si fuera una «academia de la yihad».

Respecto a la nacionalidad de los 95 arrestados en 2025, predominan los españoles seguidos de los marroquíes, aunque también hay sirios, argelinos, pakistaníes, tayikos y libaneses, pero también un ucraniano, un palestino, un belga y un portugués.

Entre las operaciones con mayor número de detenidos este año figura la llevada a cabo por la Guardia Civil y de la que se informó a primeros de febrero, en la que fueron arrestadas once personas, siete de ellas en las provincias de Pontevedra y Madrid consideradas «influencers yihadistas».