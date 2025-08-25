Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los detenidos en operaciones antiyihadistas dirigidas por un juzgado de la Audiencia Nacional. EFE

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

En el medio centenar de operaciones policiales desde enero han sido arrestados ocho menores radicalizados, que consumen más contenidos violentos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:14

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

