El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
Un juzgado de Madrid le condena por «daños y perjuicios» al no cumplir el contrato firmado, motivo por lo que también tendrá que pagar 510.000 euros a otro ex de Ciudadanos, Villegas
R. C.
Madrid
Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:40
Primer triunfo judicial y económico en el pleito que mantienen dos antiguos responsables de Ciudadanos con sus últimos empleadores. El Juzgado de Primera Instancia Número ... 8 de Madrid ha condenado al bufete Martínez-Echevarría Abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas otros 510.000 euros, «más los correspondientes intereses legales».
La magistrada que el despacho de letrados ocasionó a ambos expolíticos «daños y perjuicios» al no cumplir con parte de sus respectivos contratos y también les generó «daños morales» por una filtración de los mismos a los medios de comunicación. Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la titular del juzgado, Cristina Sanz, estima parcialmente la demanda que Rivera y Villegas defendieron en la vista oral celebrada el pasado 28 de mayo.
La juez acuerda así que el despacho debe abonar a Rivera y Villegas la remuneración que hubiesen cobrado de haberse cumplido la cláusula cuarta de sus contratos, que establecía una duración de la relación mercantil de cinco años a contar desde marzo de 2020. «Por ello se estima el lucro cesante del señor Rivera (en) 1.095.000 euros y respecto al lucro cesante que le corresponde al señor Villegas (en) 490.000 euros», señala en su resolución.
Filtración a los medios
A estos importes se suman otros 200.000 euros a Rivera y 20.000 euros a Villegas en concepto de «daños reputacionales o morales» por la «filtración de informaciones dirigidas a desacreditar a Albert Rivera». La magistrada entiende que en este caso el «daño moral» es «objetivamente imputable a la demandada», en referencia al despacho.
Así las cosas, «la suma total de estimación parcial de la demanda respecto al lucro cesante y daño moral del Sr. Rivera asciende a 1.295.000 euros, y en relación al Sr. Villegas la suma total del lucro cesante y daño moral asciende a 510.000 euros», según recoge la resolución. El primero, que fue presidente de Ciudadanos y uno de sus fundadores, reclamaba 6,1 millones de euros más los intereses correspondientes por los daños y perjuicios causados, mientras que el segundo, mano derecha de Rivera en el partido y ex secretario general del mismo, exigía un millón de euros a Martínez-Echevarría Abogados.
De la suma referida, Rivera reclamaba 5 millones por la filtración y Villegas exigía medio millón de euros. La juez rebaja la cifra a 200.000 euros en el caso del que fuera líder de Ciudadanos y 20.000 en el de su número dos, pero reconoce un millón de euros al primero por lucro cesante y 490.000 euros al segundo.
