Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Albert Rivera (izquierda) y José Manuel Villegas, en su época como máximos responsables de Ciudadanos. E. P.

El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones

Un juzgado de Madrid le condena por «daños y perjuicios» al no cumplir el contrato firmado, motivo por lo que también tendrá que pagar 510.000 euros a otro ex de Ciudadanos, Villegas

R. C.

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:40

Primer triunfo judicial y económico en el pleito que mantienen dos antiguos responsables de Ciudadanos con sus últimos empleadores. El Juzgado de Primera Instancia Número ... 8 de Madrid ha condenado al bufete Martínez-Echevarría Abogados a pagar a Albert Rivera 1.295.000 euros y a José Manuel Villegas otros 510.000 euros, «más los correspondientes intereses legales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8 Mollete de cochinillo: uno de los bocadillos más famosos para quienes desayunan en el polígono de Antequera
  9. 9

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  10. 10 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones

El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones