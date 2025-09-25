Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Espinosa de los Monteros, con Álvarez de Toledo y Juan Bravo. EP

Espinosa de los Monteros presenta su 'think tank' con Aldama y sin Tellado

El exportavoz de Vox en el Congreso pide un «cese de hostilidades» entre el PP y Vox

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:47

El exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, presentó este jueves en Madrid su nuevo centro de pensamiento, Atenea, un 'think ... tank' de ideología liberal conservadora que pretende servir como paraguas para la colaboración entre los partidos de la derecha. Pero esa intención se quebró de primeras, de alguna manera, por la ausencia de representantes de alto nivel de PP y Vox, las dos formaciones aludidas por Espinosa de los Monteros. Y buena parte del protagonismo se lo llevó, además, la presencia del imputado como 'conseguidor' de la 'trama Koldo-Ábalos', Víctor de Aldama.

