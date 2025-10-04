Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de este sábado en Barcelona. Efe

Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina

Las concetraciones se desarollan lo largo de toda la jornada en las principales capitales de provincia

A. A.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Sábado de manifestaciones en toda España por la Guerra de Gaza y el asalto de la Armada israelí a la Flotilla de la Paz. La ... principal concentración de la mañana se ha dado en Barcelona, a la que han asistido 70.000 personas, según los datos ofrecidos por la Guardia Urbana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  9. 9 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  10. 10 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina

Decenas de miles de personas toman las calles de las ciudades en apoyo a Palestina