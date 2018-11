Cospedal abandona la Ejecutiva del PP tras conocerse los audios con Villarejo La exministra de Defensa y exsecretaria general del partido mantendrá su acta de diputada R.C. Madrid Lunes, 5 noviembre 2018, 13:27

La exvicepresidenta del Partido Popular y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal ha anunciado este lunes a través de un comunicado que abandona su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido. Una decisión que se produce después de que este lunes hayan salido publicadas nuevas grabaciones de sus reuniones con el excomisario Villarejo.

«Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional», ha escrito Cospedal, que sin embargo mantendrá su acta de diputada.