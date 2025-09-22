Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada. EFE

El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

Tras un retraso que molestó a Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha garantizado que el real decreto verá la luz esta semana

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:29

Tras varios retrasos y las amenzas de Izquierda Unida de salir del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobará este martes el decreto ley del embargo ... a la compraventa de armas con Israel. Así lo garantizó ayer el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras que Podemos advirtió de que si la medida no es eficaz se tratará de una «estafa propagandística» por parte del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  8. 8 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel

El Consejo de Ministros aprobará este martes el embargo de armas a Israel