Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez EFE

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

El abogado justifica esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado» por la esposa de Sánchez en la gestión de la cátedra

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya financiación y gestión depende del Gobierno de la comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión ... de personarse como perjudicada en la causa abierta a Begoña Gómez. Los servicios jurídicos del ente público han justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y exdirectora de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, impartida entre 2020 y 2024 en la UCM, pudo haberles «causado un perjuicio económico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  5. 5 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  9. 9

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software