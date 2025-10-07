Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los investigadores de la UCO en el 'caso Cerdán' salen de un registro en Pamplona; al fondo el jefe Antonio Balas. Diario de Navarra

Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

La defensa reclama identificar a «los responsables de esta revelación» porque el dirigente del PP conoció el documento sobre Ábalos antes de registrarse en el Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

La defensa de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un escrito ... ante el juez instructor del Tribunal Supremo en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «reveló» al secretario general del PP, Miguel Tellado, «la existencia y contenido» de su último informe -en el que se dice que el partido pagó en metálico al exministro José Luis Ábalos gastos de representación- «antes» de que lo recibiera el propio magistrado Leopoldo Puente.

