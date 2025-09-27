Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Rey, Donald Trump y Melania Trump, en Nueva York. Casa Blanca

La Casa Blanca publica una foto de Trump y Melania con el Rey cuatro días después de su encuentro

Felipe VI participó en una recepción organizada por el presidente de Estados Unidos durante la Asamblea General de la ONU

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:44

La Casa Blanca ha publicado este sábado una fotografía de Donald Trump y su esposa, Melania, con Felipe VI. La imagen fue tomada hace cuatro ... días, el 23 de septiembre, durante una recepción que organizó el presidente de Estados Unidos en el hotel Lotte de Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

