Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bendodo saluda a Juanma Moreno junto a Carolina España y a Patricia Navarro. Marilú Báez

Bendodo critica que «España arde» y el Gobierno y los ministros se «dedican a dividir e insultar»

Considera «indecente que tengamos un Gobierno cuya única respuesta a esta crisis sea el insulto, la excusa permanente y el ataque a los presidentes de las comunidades autónomas»

Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:37

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este miércoles que España «arde de punta a punta» y ... el Gobierno y los ministros «en vez de apoyar» se «dedican a dividir, insultar y crear crispación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  5. 5 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bendodo critica que «España arde» y el Gobierno y los ministros se «dedican a dividir e insultar»

Bendodo critica que «España arde» y el Gobierno y los ministros se «dedican a dividir e insultar»