Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves. EFE

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

«Yo quiero que esas mujeres vayan a clase, que sean formadas y que sean libres, y que se quiten el pañuelo si ellas lo deciden», argumenta la presidenta de Madrid

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:31

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado de la propuesta de Vox en el Parlamento autonómico de prohibir el ... velo islámico en los colegios y en los edificios públicos. Ayuso ha respondido al partido de Santiago Abascal que España «es un país donde cada uno viste libremente, les guste o no». «Siendo Madrid la región que más apuesta por las mujeres libres y valientes me van a decir ahora que les tenemos que arrancar el velo de las cabezas. ¿Qué hago? ¿Les prohibo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza?», se ha preguntado Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  4. 4 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  5. 5 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  6. 6 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  9. 9 Novedades en Distrito Zeta: esta es la nueva promoción de viviendas en Málaga
  10. 10 El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Parauta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»

Ayuso, contra la propuesta de Vox de prohibir el velo en lugares público: «¿Qué hago? ¿Les arranco la cabeza?»