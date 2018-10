El Ayuntamiento de Barcelona también pide el fin de la Corona Reprueba con los votos de los independentistas y de los comunes a Felipe VI por su «posición» en el proceso soberanista C. R. BARCELONA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:02

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una resolución para reprobar a Felipe VI. El texto «rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI» en su «intervención en el conflicto catalán» y la «justificación» por parte del jefe del Estado de la violencia ejercida por los cuerpos policiales en el referéndum del 1-O.

La resolución, presentada por la CUP, salió adelante con los votos de Barcelona en Comú, PDeCAT, Esquerra y los anticapitalistas, las mismas fuerzas que apoyaron el 11 de octubre en el Parlamento de Cataluña una declaración similar. Los concejales de Ciudadanos abandonaron el pleno para no votar. Los del PP y PSC rechazaron la resolución.

La declaración, aprobada horas después de que el Gobierno anunciara que mantenía el recurso ante el Constitucional, «apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía» y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores republicanos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también replicó al Gobierno a través de Twitter: «Presidente Sánchez, si esta es su idea de diálogo, de no judicialización de la política y de respeto por la libertad de expresión, vamos en direcciones contrarias». «El 80% de los catalanes no consideran suya la Monarquía». En la misma línea, el vicepresidente, Pere Aragonès, afirmó: «Los catalanes no tenemos Rey».